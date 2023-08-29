Göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu: Ailesi sinir krizi geçirdi

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerinde sahildeki kayalıklarda meydana geldi.

İddiaya göre temizlik işçileri, deniz kıyısında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin Orhan Baran olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Baran'ın göğsüne isabet eden mermi ile hayatını kaybettiğini belirledi. Baran'ın ayak ucunda ise tabanca ve cep telefonu bulundu.

Olay yerine gelen anne Aycan ve baba Ercan Baran fenalık geçirdi. Ekipler, büyük üzüntü yaşayan anne ve babayı sakinleştirmeye çalıştı.