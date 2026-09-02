GÖKBEY helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Tesisleri'nde düzenlenen "T625 GÖKBEY Teslim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye 'nin savunma sanayisinde kendi ayakları üzerinde durmasını stratejik bir devlet politikası haline getirdiğini ifade eden Çiftçi, karşılaşılan engellere ve ambargolara rağmen güçlü bir siyasi irade ortaya konulduğunu söyledi.

Çiftçi, "Ve son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün özeti şudur, devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, 'mavi vatan'ı kendi imkanlarımızla koruyoruz." dedi.

EMNİYETİN HAVA FİLOSU

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterine ilişkin bilgi veren Çiftçi, 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda TUSAŞ ile yürütülen yerli ve milli projelerle bu kapasitenin daha ileri taşındığını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Emniyet Teşkilatımız için toplam 18 T625 GÖKBEY helikopteri teslim alınacak. Bunlardan ilk GÖKBEY teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 T-129 ATAK, 5 T-70 helikopter ve 1 AKSUNGUR operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katıldı."

Çiftçi, teknolojik kapasitenin yetişmiş insan kaynağıyla da desteklendiğini vurgulayarak, "Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz GÖKBEY intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir. Böylece milli hava platformlarımızla birlikte bu platformları etkin biçimde kullanacak insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

”ERİŞİMİNİ, SÜRATİNİ VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAK"

Bir teknolojinin gerçek değerinin insan hayatında ürettiği faydayla ölçüldüğünü belirten Çiftçi, teknolojik imkanların afetlerden terörle mücadeleye kadar birçok alanda güvenlik güçlerine önemli kabiliyetler kazandırdığını söyledi.

Bakan Çiftçi, "Emniyet Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileriye taşıyacak GÖKBEY, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracaktır." dedi.

T625 GÖKBEY helikopterinin devlet, millet ve Emniyet Teşkilatı için hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, savunma sanayisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan personeli de anan Çiftçi, konuşmasını, "GÖKBEY'imizin kanadı güçlü, uçuşu emniyetli, milletimize hizmeti daim olsun." sözleriyle tamamladı.