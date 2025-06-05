Gökçeada açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem: "İstanbul'da deprem beklenen kolun üzerinde"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Deprem, Çanakkale Gökçeada açıklarında 12.61 kilometre derinlikte meydana geldi.



GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Görür, "Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir." dedi.