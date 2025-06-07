Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.46'da Çanakkale Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

Öte yandan depremin merkez üssünün Gökçeada'ya 130,85 kilometre olduğu bildirildi.

Ayrıca depremin ardından Ege Denizi'nde saat 15.53'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİ 5,4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak belirtirken, büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu.