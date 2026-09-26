Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan ise saat 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri yapılamayacak.