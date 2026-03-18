Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
18.03.2026 16:28
Anadolu Ajansı
Feribot seferleri iptal edildi.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.