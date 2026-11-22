Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 seferi yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14:00 seferleri iptal edildi