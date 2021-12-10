Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.

Haberler - DHA 10.12.2021 - 09:51

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Yurdun batı kesimlerine sarı ve turuncu kod uyarılarının yapılmasıyla deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle ve ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Buna göre; Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

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