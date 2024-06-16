Gökçeada ve Bozcaada hattına ek seferler konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için 17 feribot seferi ilave etti.

Gökçeada ve Bozcaada hattına ek seferler konuldu

Şirketten yapılan açıklamada, tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den 'ya yarın saat 03.00, 04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 03.00, 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de, Geyikli'den 'ya 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 06.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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