Gökçeada’da rahatsızlanan vatandaş için Sahil Güvenlik operasyonu
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
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