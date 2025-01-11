Gökçeada’da rahatsızlanan vatandaş için Sahil Güvenlik operasyonu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada’da rahatsızlanan vatandaş için Sahil Güvenlik operasyonu

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ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. 'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

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