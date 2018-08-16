Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ A.Ş'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.
Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota, limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı. Demir atılan feribot son anda durdu.
İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu.
Feribotun bulunduğu alandan kurtarılması için bölgeye ilave gemi gönderildi.
Feribotta bulunan 170 kişi, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla tahliye edildi.
Feribotun kurtarılmasi için başlatılan çalışma ise devam ediyor.
İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...
Öte yandan, aynı feribotun 2015 yılında da karaya oturduğu öğrenildi. Üç sene önce limana 10 metre kala arızalanan feribotta 188 yolcu ve 36 araç bulunuyordu.