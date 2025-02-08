Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe- hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Öte yandan, Bozcaada ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00 seferi iptal edildi.

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