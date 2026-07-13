Gökçe'nin öldüğü kazada "fren tutmadı" savunması

Eskişehir 'de meydana gelen ve Gökçe Kurtulmuş isimli bir kadının yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kaza, mayıs ayında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

Emine A., kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobille ters yöne girip kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarptı. Otomobille bir iş yerinin duvarı arasında sıkışan Kurtulmuş, yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Emine A. ise yaralandı. Emine A., tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Emine A. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Emine A., Gökçe Kurtulmuş'un yakınları ile avukatlar katıldı.

"FRENLER TUTMADI, DİREKSİYON KİLİTLENDİ"

Duruşmada savunma yapan Emine A., kaza öncesinde otomobilinin frenlerinin tutmadığını ve direksiyonunun da kilitlendiğini öne sürdü.

İnsanlara çarpmamak için yolun karşısındaki direğe çarptığını ve kaldırımdaki Gökçe Kurtulmuş'u hiç görmediğini anlatan Emine A., şunları kaydetti:

"- Aracımla çarşıya gittim. Şair Fuzuli Caddesi’ndeki otoparka aracımı bıraktım. İşlerimi hallettikten sonra aracımı aldım. Ben bu otoparkı çok sık kullanırım. Hep aynı yönden çıkarım. Bu yüzden her zaman yaptığım gibi ters yönden ana yola çıkacaktım. Sağa döndükten sonra arabamda tuhaf sesler çıktı, duracak gibi oldu. Aniden hızlandı, hiçbir şekilde yavaşlatamadım.

- Normalde sağa dönecekken yolun karşısına geçtim. Yolun karşısındaki ters yöne bilerek girmedim. Arabamın freni tutmadığı için geçtim. Bu sırada direksiyonum da kilitlenmişti. İnsanlara çarpmaktan korktum, bağırmaya başladım.

- İnsanlara çarpmamak için duvara ya da direğe çarpayım diye karar verdim. Karşıdaki direğe çarptım, müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm."

Hakim, savunma ve avukatların beyanlarının ardından sanık Emine A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"KIZIM EN GÜVENLİ YERDE, KALDIRIMDA ÖLDÜ"

Duruşmanın ardından konuşan Türkan Uzcan, kızı Gökçe'nin yaya kaldırımına bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, "En güvenilir yaya kaldırımında pisi pisine ölümün karşılığını yani adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.