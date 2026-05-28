GÖKDOĞAN VE BOZDOĞAN'dan önemli başarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin atış testi görüntülerini paylaşarak kritik başarıyı açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kacır, “Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı.” dedi.

“Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi.” ifadelerini kullanan Bakan Kacır, "TÜBİTAK SAGE’mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara." açıklamasında bulundu.