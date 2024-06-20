Gökgöl Mağarası bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Zonguldak'ta yer alan ve 3.5 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı süresince yoğun ilgi gördü.

Gökgöl Mağarası bayramda ziyaretçi akınına uğradı

'nin en gözde mağaralarından biri olarak kabul edilen Gökgöl Mağarası, 9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde 8 bin 431 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretler ise 'a turizm açısından büyük katkı sağladı.

Yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin gözde duraklarından biri olan Gökgöl Mağarası, binlerce kişi tarafından keşfedildi. Mağaranın Fosil Giriş, Astım Salonu ve Harikalar Salonu bölümleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

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