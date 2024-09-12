Gökhan Atakan olayının ayrıntıları: Gökhan Atakan cinayete mi kurban gitti?

Dereye düştü denilen Gökhan Atakan’ın cinayete kurban gittiği 18 yıl sonra gün yüzüne çıktı. 2005 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde boğularak hayatını kaybettiği sanılan mühendis Gökhan Atakan'ın eşi Dr. Yeliz Atakan ve Yeliz'in sevgilisi olduğu iddia edilen Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.
DOSYA KAPATILMIŞTI
Gökhan Atakan'ın doktor olan eşi Yeliz'in; Bursa'dan İstanbul'a giderken yol üstünde karpuz soğuttuğu sırada Doğançay Nehri’ne düşüp gözden kaybolduğunu söylemesi üzerine, inşaat mühendisinin boğularak öldüğü düşünülerek dosya kapatıldı.Eşi doktor olan Gökhan’ın eşi Yeliz’in eşinin ölümünün ardından ikinci evliliğini yaptığı kişiye cinayeti itiraf ettiği, bu kişinin ses kaydı alarak savcılığa başvurduğu öğrenildi.
İKİNCİ EŞE İTİRAF ETTİ
Yeliz’in ikinci eşine cinayet itirafında bulunan doktor, “Gökhan'ı, doktor olan eski sevgilim nehirden aldığı suyla çiftlik evinde boğarak öldürdü. Cenazesini de benim aracımın bagajında taşıyarak götürüp nehre attık” dedi. Bu ifadeleri ses kaydına alan ikinci eşin, savcılığa başvurması ile dosya yeniden açıldı ve Keşanlı Atakan ailesi Müge Anlı'dan ayrdım istedi.
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