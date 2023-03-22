Gökhan Zan kimdir, kaç yaşında, nereli?  İYİ Parti adayı Gökhan Zan'ın biyografisi

Gökhan Zan 7 Eylül 1981 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Kariyerine Hatayspor ile başlayan Zan, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yaptı.

Memleketi olan Hatay’ın altyapısından profesyonel takımına transfer olarak kariyeri başlayan Gökhan Zan daha sonra Süper Lig’in en büyük takımlarında görev almayı başardı. 2015'te Galatasaray'da kariyerini sonlandırdı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ



Gökha Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giydi, 1 gol attı.

ÖZEL HAYATI

Gökha Zan, 1997 doğumlu Müge Uzun ile 2021 eylül ayında nikah masasına oturdu.