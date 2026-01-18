Gökova'da tekne faciası. 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Muğla Ula ilçesi açıklarında kayalıklara çarpıp batan teknedeki 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gökova Körfezi Gökçe sahili açıklarında 5 metrelik fiber teknenin battığı, teknede bulunan 5 kişiden 1'inin Ziraatçılar Koyu'nda kayalıklara çıktığı, diğer 3 kişinin ise gözden kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



HİPOTERMİ GEÇİRDİ



Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarıldı. Olayda İ.Ö'nün (66) ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarılan A.Ö, Y.İ, E.Ö. ve A.Ö. isimli 2'si kadın 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris'in Çamlı Mahallesi'ndeki iskeleye çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Y.İ'nin durumunun hipotermi nedeniyle ağır olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.