Göksu Irmağı'nda ceset bulundu
20.05.2026 03:44
DHA
Mersin'in Silifke ilçesinden geçen Göksu Irmağı'nda sürüklenen cansız bedenin 41 yaşındaki Ümit Başak'a ait olduğu belirlendi.
Göksu Irmağı'nda Silifke Feyyaz Bilgen Köprüsü civarında bir kişinin suda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler suda sürüklenen cesedi kıyıya çıkarıldı. Araştırmada ölen kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis Başak'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.