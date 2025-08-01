Göksu Travertenleri'nde feci kaza: Biri ağır, 5 yaralı
Giresun'un Dereli ilçesinde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı otomobil, 10 metre yükseklikteki yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Pınarlar Köyü'ndeki Göksu travertenlerinde Volkan K.’nın (35) park etmek için manevra yaparken kontrolünü kaybettiği otomobil, yamaçtan yuvarlandı.
Yaklaşık 10 metre aşağıdaki yürüyüş yoluna düşen otomobilin sürücüsü Volkan K. ile yanındaki Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25), Tuğba F. (26) ve İrem K. (30) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İrem K.’nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza anında yürüyüş yolunun kullanıma kapalı olduğu öğrenildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başladı
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