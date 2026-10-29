GÖKTÜRK objektifinden Anadolu. Dağlara işlenen Türk bayrakları ve Atatürk portresi görüntüleri
29.10.2026 20:49
Kahramanmaraş'a dağlara işlenen Türk bayrağı, GÖKTÜRK 1 uydusu objektifinden görüntülendi.
GÖKTÜRK-1 uydusu, Anadolu'nun farklı noktalarında yer alan Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini görüntüledi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla GÖKTÜRK-1 uydusunun objektifinden çekilen görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde Anadolu'daki Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzasının yer aldığı görüldü.
Mersin Mut'taki dağlara işlenen Türk bayrağı
MSB'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu... Her köşesinde Cumhuriyet, her zirvesinde bağımsızlık, her karışında Atatürk'ün izleri! Mersin Mut'tan Kahramanmaraş'a dağlara işlenen şanlı 8 bayrağımız, Elazığ Harput'ta ay yıldız ile bütünleşen tarihi kimliğimiz, Keşiş Dağı'nda yükselen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ve imzası…
Uzaydan yeryüzüne yansıyan bu eşsiz görüntüler; bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün mirasını ve milletimizin sarsılmaz vatan sevgisini bir araya getiriyor. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun."
Elazığ Harput'ta ay yıldız sembolü
Keşiş Dağı'nda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ve imzası