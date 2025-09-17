Göktürk'te gece yarısı feci son: Genç Kerim yaşamını yitirdi

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 34 FIA 756 plakalı motosikletle seyir halinde olan Kerim Kuş, caddede park halinde olan Aydın G.'ye ait 34 DZ 4205 plakalı araca çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kerim Kuş'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ancak Kuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kerim Kuş'un gidon hakimiyetini kaybederek araca çarptığını tespit etti.

Emniyete götürülen araç sahibi Aydın G.'nin ifadesine başvuruldu.

Yaşamını yitiren Kerim Kuş'un cenazesi, Hz. Osman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verildi.