Göktürk'te gece yarısı feci son: Genç Kerim yaşamını yitirdi
İstanbul Göktürk'te motosikletle seyreden Kerim Kuş isimli genç, park halindeki araca çarptı. Metrelerce savrulup ağır yaralanan Kuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul'da 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, 15 Eylül Pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'te meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 34 FIA 756 plakalı motosikletle seyir halinde olan Kerim Kuş, caddede park halinde olan Aydın G.'ye ait 34 DZ 4205 plakalı araca çarptı.
Kazada taklalar atan Kuş, yerde metrelerce ileriye savrularak ağır yaralandı.
Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kerim Kuş'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Ancak Kuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kerim Kuş'un gidon hakimiyetini kaybederek araca çarptığını tespit etti.
Emniyete götürülen araç sahibi Aydın G.'nin ifadesine başvuruldu.
Yaşamını yitiren Kerim Kuş'un cenazesi, Hz. Osman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verildi.
