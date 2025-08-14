Gökyüzü dumanla kaplandı: Eskişehir'de 3 fabrikada yangın

Eskişehir'de Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler iki fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi’ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir fabrikada saat 11.30 sıralarında çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki biri palet fabrikası olmak üzere iki fabrikaya daha sıçradı. 

Gökyüzü dumanla kaplandı: Eskişehir'de 3 fabrikada yangın - 1 İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlerin sitedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çalışma başlattı.

