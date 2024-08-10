Bu yıl 26'ncısı düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. Astronomi meraklıları, Bursa'da buluştu.

81 ilden 14 bin 500 kişinin başvuru yaptığı etkinliğe katılım için bin 47 kişi kurayla seçildi.



Uludağ'daki etkinliğin açılış törenine katılanlar arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da vardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla artık Anadolu'nun dört bir yanında 7'den 70'e çok daha geniş bir katılımla düzenlendiğini belirtti.



Etkinlik, Perseid meteor yağmurunun en yoğun gerçekleşeceği günlere denk geldi.



Bu nedenle etkinlik boyunca gün içinde özel filtreli teleskoplarla güneş gözlemleri yapılacak.



Gökbilim meraklıları gece saatlerinde de galaksileri, yıldız kümelerini ve gökcisimlerini gözlemleyecek.



39 teleskopun kurulduğu etkinlik alanında gençler birbirinden farklı atölye çalışmalarına da katılabilecek.