Gökyüzü şöleni başlıyor: Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzü severlerin her sene beklediği Perseid meteor yağmuru, bu yıl en yoğun göktaşı yağmurlarından biri olacak. Her yıl temmuz sonlarında başlayıp ağustos ortasında zirveye ulaşan bu doğa olayı, bu yıl en yoğun dönemini 12-13 Ağustos gecesi yaşayacak.

Bu yıl saatte 100’e kadar meteor gözlemlenmesi bekleniyor. Ancak bu gözlemin kalitesi, bulunduğunuz konuma göre değişebilir.



Özellikle 12 Ağustos gecesinde yoğun olarak yaşanacak meteor yağmurunu izlemek için en uygun saatler ise gece yarısı 02.00-04.00.



PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru 2025'te Türkiye’den rahatlıkla izlenebilir. Ülkemiz, Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için ideal bir gözlem bölgesidir. Özellikle kırsal ve az ışık kirliliği olan bölgelerde (örneğin Kapadokya, Nemrut Dağı, Saklıkent, Uludağ gibi) gözlem kalitesi oldukça yüksektir.