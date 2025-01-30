Gökyüzünde gizemli cisim paniği

Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan yuvarlak ve parlak cisim, vatandaşlarda merak uyandırdı.



Orman ailesi, gece saatlerinde evlerinin balkonuna çıktıklarında, gökyüzündeki parlak ve yuvarlak şekildeki tanımlanamayan bir cisim olduğunu gördü. İlk kez gördükleri cisim karşısında hayrete düşen aile o anları cep telefonu ile görüntüledi.



Ailenin cep telefonu ile kaydettiği görüntü ve fotoğraflarda tanımlanamayan cisimin sürekli renk değiştirdiği ve gökyüzünde sabit durduğu görüldü.



RADARA HAVA ARACI TAKILMIŞTI



Kastamonu'da bir hafta önce il merkezi üzerinde uçan bir cisim hava radarlarına takılmıştı. Bir süre sonra kaybolan cisim için ekipler ormanlık alanda arama çalışması başlatmış, herhangi bir sonuca ulaşamamıştı.

