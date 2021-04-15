Gökyüzünde heyecan dolu 10 yıl (SOLOTÜRK 10 yaşında)

NTV.COM.TR

Milli Savunma Bakanlığı SOLOTÜRK'ün 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Gövdesinin altına nakşedilen Şanlı Ay Yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan SOLOTÜRK'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca SOLOTÜRK'ün daha önceden gerçekleştirdiği gösterilerden kesitlere de yer verildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında ortaya çıkan SOLOTÜRK, ilk gösterisini 15 Nisan 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdi.



SOLOTÜRK; Konya 3'üncü Ana Jet Üs 132’nci Filo Komutanlığı'nda faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipte 2 pilot ve 2 destek personeli ile Uçak Bakım Komutanlığı'ndan seçilen 9 personel bulunuyor.

Gövdesinin altına nakşedilen Şanlı Ay Yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan #SOLOTÜRK'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/2uRvkeCrdM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021

HER ZAMAN SAVAŞA HAZIR



SOLOTÜRK'ü diğer gösteri uçaklarından ayıran savaş kabiliyeti değişmemiş bir F-16 olması. Hava Kuvvetleri envanterindeki diğer F-16'lardan tek farkı boyası ve üzerindeki ay yıldız işlemesi.



Diğer F-16'lar gibi her türlü göreve planlanabilen uçağın pilotları da gösteri uçuşları haricinde savaş hazırlıklarını sürdürüyor.

G KUVVETİNİN FATURASI 700 KİLOGRAM

SOLOTÜRK'ü uçuracak pilotlar istekli tüm F-16 pilotları arasından; tecrübesi, uçuş saati toplamı, uçuş kariyerindeki performans gibi birçok kriter değerlendirilerek seçiliyor.



Pilotlar hareketler sırasında pozitif 9 ve negatif 3 arasında G kuvvetine maruz kalıyor. Bu 80 kilogram ağırlığındaki bir pilotun üzerine 9G kuvveti altında binen yükün 700 kilogramdan fazla olması anlamına geliyor.