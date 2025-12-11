Gökyüzünde heyecan yaratan görüntü

11.12.2025 14:49

Elazığ'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde görünen ışık, heyecan yarattı. Parlak ışığın ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Elazığ'da gökyüzünde görünen parlak ışık, heyecan yaratttı.

 

Kurtdere köyünde dün akşam saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı.

 

Güvenlik kamerası görüntülerinde, parlak ışığın hızla yere doğru süzüldüğü ve çevreyi anlık olarak aydınlattığı görüldü.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde parlak ışığın bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

 

Köyde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada meteor düştü iddialarıyla paylaşıldı.

 

Parlak ışığın ne olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

