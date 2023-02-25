Gökyüzünde ilginç görüntü

Ağrı'da dün akşam saatlerinde kaydedildiği iddia edilen bir görüntü merak uyandırdı.

İHA'nın haberine göre; Patnos ilçesinde yaşayan Ercan Uçar adlı vatandaş, yerden gökyüzüne doğru yükselen ışık ya da ateş benzeri bir görüntüyü fark etti.

Yerden bulutlara doğru uzanan ışığı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Uçar, şunları kaydetti:

"Görüntü doğuyla kuzey arası bir yerdeydi. Görüntüyü çektiğim saat 18.00 ile 18.10 arasıydı. Hava pek bulutlu değildi ama olayın olduğu yerde yoğun bir bulut vardı bu da dikkatimi çekti. Işığın yüzeyle bir teması yoktu fakat bulutların arasında devamı vardı bunda çektim. Herkes gibi bende bunun ne olduğunu merak ediyorum."

