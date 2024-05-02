Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü

Son zamanlarda Türkiye 'nin farklı noktalarında görülen havadaki cisimler sosyal medyada merak uyandırmaya devam ediyor. İlk kez 27 Nisan Cumartesi günü Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde bir vatandaş tarafından görüntülenen cisim günler sonra İstanbul 'da ortaya çıktı.

Türkiye'nin pek çok şehrinde görülen cisim bir kez daha "takım elbise giymiş adam" görüntüsüne benzetildi. Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri şaşırttı.

"İNSAN ŞEKLİNDE SİYAH BİR CİSİMDİ"

Cismi Muş'ta gören isimlerden biri olan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, "Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi.



Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.