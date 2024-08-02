Gökyüzünde korku dolu anlar: Acil iniş yapıldı

Tabzon-Bursa seferini yapan AJet'in VF-4517 sefer sayılı Boeing 737-8F2 tipi uçağı Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş için alçaldığı sıra iniş takımları açılmadı.



Bunun üzerine uçağın pilotu pisti pas geçerek bir süre havada tur attı. Uçak, daha sonra acil iniş için İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.