Gökyüzünde korku dolu anlar: Acil iniş yapıldı

Tabzon-Bursa seferini yapan AJet'in VF-4517 sefer sayılı Boeing 737-8F2 tipi uçağı Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş için alçaldığı sıra iniş takımları açılmadı.
Bunun üzerine uçağın pilotu pisti pas geçerek bir süre havada tur attı. Uçak, daha sonra acil iniş için İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi ve iniş takımlarının kontrolü hava trafik kontrolörlerinden talepte bulundu. Bu arada acil durum üzerine pistte itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.
Kontroller sırasında pisti pas geçen uçağı, iniş takımlarının açıldığı bilgisi aldıktan sonra saat 13.07'de inişini sorunsuz bir şeklide gerçekleştirdi.
Yolcuların kara yoluyla Bursa'ya gönderileceği öğrenilirken uçak bakım için hangara çekildi.
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