Gökyüzünde şölen devam ediyor

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid Meteor Yağmuru görsel şölen sunmaya devam ediyor.



Yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olan meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos'ta en yoğun ve parlak dönemini geride bıraksa da 24 Ağustos'a kadar sürecek.

