Gökyüzünde şölen devam ediyor
Perseid Meteor Yağmuru'nda zirve gecesi geride kalsa da, gökyüzü tutkunları tekrar ışıksız bölgelerde buluştu.
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid Meteor Yağmuru görsel şölen sunmaya devam ediyor.
Yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olan meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos'ta en yoğun ve parlak dönemini geride bıraksa da 24 Ağustos'a kadar sürecek.
Gökyüzü olaylarını uygun yerden, doğru zamanda teleskopla izlemek isteyenler, çeşitli aktivitelere de ilgi gösterdi. Çeştli kentlerde "yıldız safarileri" düzenlendi.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Tüm meteor yağmurları gibi Perseid’ler, Dünya’nın yörüngesinde dolaşan bir toz bulutunun içinden geçmesiyle oluşuyor.
Dünya bu enkaz bulutunun içinden geçerken, küçük kaya ve toz parçaları saniyede 59 kilometre hızla atmosfere çarpıyor. Çarpma sırasında oluşan yoğun ısı, meteorları saniyeler içinde yakıyor. Küçük parçalar parlak izler bırakırken, daha büyük olanlar “ateş topu” şeklinde patlıyor.
2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez yaşanıyor.
