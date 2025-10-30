Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilginç bir hava olayı yaşandı.



İlçede kısa süre etkili olan bu doğa olayı ise şaşkınlık yarattı.



NEDENİ NE?



Havada uçuşan bu ipliklerin, örümceklerin göç etme yöntemi olan balonlaşma davranışından kaynaklandığı tahmin ediliyor.



Uzmanlara göre örümcekler, rüzgârın da etkisiyle ürettikleri ipek lifleriyle farklı bölgelere taşınıyor ve bu durum özellikle sıcaklığın yüksek, rüzgârın hafif olduğu sonbahar günlerinde sıkça görülüyor.