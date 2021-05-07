Gökyüzünde sıralı ışıklar (Starlink uyduları heyecana neden oldu)

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, söz konusu sıralı ışıkların Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu vurgulandı.



Starlink Uydu Ağı projesi kapsamındaki uzaya gönderilen uyduların yerleştirme işlemlerinin yapıldığı, söz konusu ışıkların ise bu uyduların güneş panellerinde yaşanan parlamalardan kaynaklandığı belirtildi.



Olayın Tübitak Ulusal Gözlemevi'nde bulunan gökyüzü kamerası ile görüntülendiğin de altı çizilirken, o anlara ilişkin görsel paylaşıldı.



Parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını açıklayan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülendiğini kaydetti.

(TUG) Tübitak Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medyadan paylaştı.



Uyduların geçişi Türkiye'nin birçok noktasında gözlendi.

TUG'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

TUG'dan yapılan açıklamada ise "Starlink Uydu Ağı" projesi kapsamında, yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği belirtildi.



Söz konusu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaların zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Böyle bir parlama, dün gece yerel saatle 22.05 civarında TUG'da bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında, gökyüzünde yaygın bulutlar olmasına rağmen Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde kuzey-batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır."

ROKET SANILDI



ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti.



Dün gece gökyüzünden görülen parlamalar, Çin'in kontrolden çıkan uydusuna ait olduğu düşünülerek paniğe neden olmuştu.