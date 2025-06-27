Göl kenarında vahşet: Boğazı kesilerek öldürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde boğazı kesilerek öldürülmüş bir erkeğe ait ceset bulundu.

Akşam saatlerinde İznik Gölü sahil yolu kenarında hareketsiz yatan birini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı incelemede kimliği belirsiz kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Tarım işçisi olduğu değerlendirilen ve Afgan uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.