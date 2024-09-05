Golbol Kadın Milli Takımı Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu

Golbol kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında finalde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste 3. kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu

Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te zirveyi kaptırmayan Milliler, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı. Böylece Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi.

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