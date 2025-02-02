Gölcük Tabiat Parkı’nda sömestr yoğunluğu
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı, sömestr tatilinin son günlerinde tatilcilerin akınına uğradı. Parka gelen yerli turistlerin bazıları piknik yaparken bazıları ise göl çevresinde yürüyüş yaptı.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestr tatilinin son günlerinde tatilcilerin akınına uğradı.
Ankara ve İstanbul’un yanı sıra çevre iller ile günübirlik turlarla yüzlerce kişi tabiat parkına geldi.
Güneşli havayı fırsat bilenler göl çevresinde yürüyüş yapıp, iskelede bol bol fotoğraf çekti.
Bazı tatilciler de mangallarını yakarak piknik yaptı. Tabiat parkını çevreleyen çam ormanlarının göle yansıması güzel manzaralar oluşturdu.
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