Gölcük'te ağaçtan kopan dal öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'ndaki çınar ağacından kopan büyük dal, üç kişinin üzerine düştü.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Dalın altında sıkışan üç kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekiplerince kurtarıldı.



Yaralılar sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdem U. (29) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ekipler bölgeye şerit çekerek alana girişi kapattı.

