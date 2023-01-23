Gölcük'te doğalgaz patlaması: İkisi ağır beş yaralı

Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu ikisi ağır beş kişi yaralandı.



Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında Mikdat Ç. (41) ile annesi Hanım A'nın (65) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ve Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü kontrollerinin ardından taburcu edildi.



Patlamanın meydana geldiği evdeki yaralılar Mikdat Ç. ile annesi Hanım A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Yaralılardan Hanım A, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Patlama sonrasında bölgede bir süre kesilen elektrik ve doğalgaz akışı, yapılan kontrollerin ardından yeniden sağlandı.



Ekipler, sızıntı ihtimaline karşı patlamanın meydana geldiği apartman ile bitişiğinde bulunan iki apartmanı da tahliye etti. Gerekli kontrollerin ardından bir apartmana giriş izni verildi.



Çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü belirterek, valilik koordinasyonunda inceleme ve araştırmaların devam ettiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, doğalgaz patlaması ihbarının ardından bölgede yeterli sayıda güvenlik, itfaiye ve ambulans görevlendirildiği belirtildi.



Yaralıların Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, yetkili birimlerce binada başlatılan çalışmalar doğrultusunda can güvenliği açısından binanın boşaltıldığı aktarıldı.