Gölcük'te kıyı şeridi çamurla kaplandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde kıyı şeridinin çamurla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi poyraz nedeniyle deniz suyunun çekildiğini ve su yatağındaki kumun ortaya çıktığını bildirdi.
Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde son günlerde kıyı şeridinin çamurla kaplandığı görüldü.
Kıyı şeridi boyunca çamur tabakasının belirginleştiği ve şişe, kasa, lastik gibi çeşitli atıkların yüzeye çıktığı gözlemlendi.
Yaklaşık 70 metre boyunca oluşan çamur tabakalarıyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre; poyraz nedeniyle deniz suyunun çekilerek, su yatağındaki kumun ortaya çıktığı ifade edildi.
Ters rüzgarın kıyıya kasa, lastik ve şişe gibi çöpleri getirdiği, hava şartlarının düzelmesiyle gerekli temizliğin yapılacağı bildirildi.
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