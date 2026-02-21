Göle balık tutmaya giden kişi ölü bulundu
21.02.2026 23:13
Son Güncelleme: 21.02.2026 23:13
Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Balıkesir'de Manyas Gölü'nde balık tutmaya giden, ardından haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Kuşcenneti Mahallesi'ndeki ikametinden balık tutmak için traktörü ile ayrılan Ali E'nin (64) eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Manyas Gölü'ne düşen bir traktör olduğu ihbarını alan jandarma ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
İncelemelerde, göl içindeki traktöre yakın kısımda Ali E'nin cesedi bulundu.
İncelemelerin ardından sudan çıkarılan Ali E'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.