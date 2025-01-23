Göle buz kesti: Vatandaşların kirpikleri dondu

Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 27,1 derece olarak ölçüldü.



Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sinan Onay, "Ardahan'da yaklaşık bir haftadır süren yoğun soğuklardan dolayı birçok kişinin aracı çalışmamakta. Dondurucu soğuklar devam ediyor." dedi.