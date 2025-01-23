Göle buz kesti: Vatandaşların kirpikleri dondu
Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Göle'de hava sıcaklığı eksi 27,1 olarak ölçülürken vatandaşların kaşları ve kirpikleri dondu.
Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 23,3 dereceyi gördü.
Soğuk havanın etkisiyle araçlar, kapı kilitleri ve iş yeri camları buz kesti.
Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 27,1 derece olarak ölçüldü.
Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sinan Onay, "Ardahan'da yaklaşık bir haftadır süren yoğun soğuklardan dolayı birçok kişinin aracı çalışmamakta. Dondurucu soğuklar devam ediyor." dedi.
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