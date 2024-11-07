Göle, eksi 13,2'yi gördü: Kura Nehri buz tuttu

Göle'de doğup, Ardahan'dan geçen, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarından geçip Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 9,5 dereceye düşerken, Göle ilçesinde ise termometreler eksi 13,2 dereceyi gösterdi.

Bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı nedeniyle beyaza bürünürken otomobil camları da buzla kaplandı.

Diğer yandan dün etkili olan kar yağışı işe kenti çevreleyen Bülbülan, Kısırdağ ve Sahara dağları beyaza büründü.