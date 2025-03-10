Göle eksi 18 dereceyi gördü

Batıda bahar yaşanırken Ardahan Göle'de hava sıcaklığı hala eksilerde seyrediyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece ile il merkezinde ve 18,5 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü.



Dondurucu soğukların mart ayında da devam ettiği bölgede, sis ve buzlanma meydana geldi.



Ağaçların kırağıyla kaplandığı il merkezi ve ilçede, çatılarda ise uzun buz sarkıtları oluştu.