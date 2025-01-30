Göle, en soğuk geceyi yaşadı: Eksi 32,3

Kar yağışının etkisini kaybettiği bölge Sibirya soğuklarına teslim oldu.

Bölge, kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı. Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesinde sıfırın altında 32,3 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava Ardahan merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu.