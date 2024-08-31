Gölete düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesi Toklumen köyü Balıkçiftliği mevkiinde teknedeki Y.S.Ş. (9) adlı çocuk bir anda gölete düştü. Kısa süre içerisinde düştüğü suda gözden kaybolan Y.S.Ş.'yi arama çalışmaları uzman ekiplerce başlatıldı.
Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu Y.S.Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Y.S.Ş.'nin ölümüyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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