Gölete giren kişinin cansız bedeni bulundu

Daday ilçesi Yumurtacı Göleti kenarına gelen F.B. (53), kıyafetleriyle gölete girdi. F.B. bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolurken, baraj çevresindeki bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, Jandarma Komando Arama Timi (JAK) sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, gölette arama çalışması başlattı.

AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucu göletin 4 metre altında şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplberi ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından F.B.'nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

F.B.'nin Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.