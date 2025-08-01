Gölete kimse yaklaşamıyor: Ankara korkutan tablo

İlçeye bağlı Kızılca Mahallesi'ndeki Kızılca Göleti, kuraklık ve göleti besleyen su kanalının kapatılması nedeniyle günden güne kuruyor.

Su seviyesinin azaldığı gölette balık ölümleri gerçekleşirken, kıyıya vuran ölü balıklar nedeniyle çevreye de kötü kokular yayılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından gölete su verilmesi için sondaj kuyusu açıldı ancak kuyudan su çıkmadı.

Daha önceden tarımsal sulama amaçlı ve mesire yeri olarak kullanılan göletten yayılan kötü koku nedeniyle çevresine kimse yaklaşamıyor.