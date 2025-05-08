Göleti kirleten çiftliğe binlerce lira ceza
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki gölette meydana gelen balık ölümlerinin sebebinin hayvan atıklarının bırakılması olduğu anlaşıldı. İşletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme yaptı.
Ekipler gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren hayvan çiftliğinden atık bırakıldığını tespit etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce işletmeye 668 bin 677 lira ceza kesildi.
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