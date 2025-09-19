Göletlere yavru balıklar bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'İç Suların Balıklandırılması' Projesi ülke genelinde sürüyor. Bu çerçevede Karakoçan ilçesinde bulunan Seyrantepe Barajı ve Bazlama Göletlerine yavru balıklar bırakıldı.



Gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasıyla birlikte, balık popülasyonunun korunması, sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması ve bölgedeki ekosistemin desteklenmesi hedefleniyor.